Пловчиха Каменева назвала причину неудачного выступления на Олимпийских играх в Токио

КАЗАНЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Российская пловчиха Мария Каменева считает, что в ее тренировочной процессе было мало работы в тренажерном зале, что могло стать причиной неудачного выступления на Олимпийских играх в Токио. Об этом она рассказала журналистам на пресс-конференции, посвященной чемпионату Европы в Казани.

На Олимпиаде в Токио Каменева не смогла выйти в финальный заплыв на дистанции 100 м на спине.

"При подготовке к Олимпийским играм в моем тренировочном процессе было очень мало тренировок на суше, в частности в тренажерном зале, - сказала Каменева. - Для спринтера это, скорее всего, важная часть тренировочного процесса. Возможно, это и было одной из ошибок и причиной моего неудачного выступления на Олимпийских играх и на других соревнованиях".

Она отметила, что с сентября кардинально поменяла тренировочный процесс и сейчас больше времени уделяет тренажерному залу и работе на суше.

Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде пройдет в Казани с 2 по 7 ноября.