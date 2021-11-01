Вратарь "Химок" Лантратов назвал авансом вызов в сборную России

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Вратарь футбольного клуба "Химки" Илья Лантратов считает вызов в сборную России авансом со стороны тренерского штаба национальной команды. Об этом он рассказал пресс-службе клуба.

1 ноября главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал состав на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. В него вошли четыре вратаря: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Никита Хайкин ("Будё-Глимт", Норвегия), Илья Лантратов ("Химки"). Лантратов и Хайкин впервые попали в окончательный состав сборной России по футболу.

"Рад вызову в сборную России. Не сказал бы, что меня переполняют эмоции, но это, безусловно, радостное событие. В свою очередь хочу поблагодарить партнеров по "Химкам", которые надежно действуют и помогают защищать ворота, - сказал Лантратов. - Понимаю, что этот вызов - аванс со стороны тренерского штаба сборной России. Впереди еще очень много работы, буду стараться, чтобы оправдать это доверие".

В заключительных матчах отборочного турнира российская команда сыграет со сборными Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Сплит).

После восьми проведенных матчей сборная России лидирует в группе H с 19 очками, вторую позицию занимает команда Хорватии (17), на третьем месте располагается сборная Словакии (10), следом идут команды Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.