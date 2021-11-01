Японец Го Цунода будет готовить российских дзюдоисток к Олимпиаде в Париже

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Японский специалист Го Цунода будет работать с женской сборной России по дзюдо как минимум до Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом ТАСС рассказал спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов.

"Цунода - интересный специалист, он вырос и тренировался в Японии, потом переехал в Южную Европу, где работал сначала со сборной Испании, затем с командой Португалии, в частности с Телмой Монтейру (призер Игр-2016), Жорже Фонсекой (призер Игр-2020). В связи с тем, что наш тренер Патрик Ру принял решение выйти на пенсию, мы с удовольствием пригласили японского специалиста".

Денисов отметил, что для российских тренеров важно сотрудничество с высококлассным специалистом. "Он работает со всеми командами, но главное направление его деятельности - работа с нашей женской сборной, - сказал он. - Мы рады, что он согласился, у него колоссальный опыт и в плане техники, и в плане подготовки спортсменов. Наши молодые специалисты рады, у него всегда есть чему поучиться, он готов ответить на все вопросы".