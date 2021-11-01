Восемнадцать стран заявили об участии в командном чемпионате Европы по дзюдо в Уфе

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Восемнадцать сборных дзюдоистов подали заявки на участие в чемпионате Европы среди смешанных команд, который пройдет 24-26 ноября в Уфе. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов.

Впервые командный турнир в смешанном формате проходил в 2018 году в Екатеринбурге, тогда в соревнованиях приняла участие 21 сборная, чемпионом стала команда Германии, победившая в финале нидерландцев, российские и украинские дзюдоисты завоевали бронзовые награды.

"Чемпионат Европы среди смешанных команд стал возможен благодаря развитию этой дисциплины и включению ее в программу Олимпийских игр в Токио, где командный турнир стал настоящим украшением соревнований, - сказал Денисов. - Это престижный турнир, и провести его для Уфы очень престижно. На сегодняшний день заявились уже 18 команд, и это будет настоящее сражение, не проходной турнир".

"Сегодня все понимают, что включение "микс-тим" в программу Игр в перспективе может дать возможность завоевания олимпийских наград даже тем спортсменам, которые не смогут добиться наград в личных соревнованиях, ведь для этого нужно иметь в составе четыре из шести необходимых крепких спортсменов. Пример тому - команда Израиля, обыгравшая сборную России на Играх и завоевавшая командную бронзу. Поэтому, уверен, популярность "микс-тим" будет только увеличиваться".

Денисов отметил, что для российского дзюдо турнир в Уфе станет приоритетным стартом. "Для нас это приоритетные до конца года соревнования, и мы рассчитываем, что там выступят лидеры - у нас талантливые и сильные ребята, и мы нацелены только на победу", - отметил собеседник агентства.

"Соревнования пройдут в "пузыре", у спортсменов будет только две локации - это гостиница и зал. Каждый из участников пройдет трехфазную систему тестирования. Что касается нашей команды, то она привита на 90 процентов - перед Играми вопрос "прививаться или нет" не стоял, и, думаю, именно поэтому нашей сборной сегодня удается избегать заболевания", - заключил Денисов.