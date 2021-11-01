Петржела: "Зенит" должен воспользоваться проблемами "Ювентуса" в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Бывший главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Властимил Петржела надеется, что команда не проиграет итальянскому "Ювентусу" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом он рассказал ТАСС.

"Ювентус" испытывал проблемы в последних играх, можно сказать, что там провал, потому что руководство злится на тренеров и команду, - сказал Петржела. - Я думаю, что это шанс для "Зенита", потому что клуб, наоборот, в хорошей форме, что доказывают последние результаты в чемпионате. Хорошие победы над московскими командами добавят игрокам сил, я надеюсь, что "Зенит" не проиграет".

"Зенит" на своем поле проиграл "Ювентусу" со счетом 0:1 в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. "По сравнению с прошлой игрой "Зениту" нужно играть лучше в нападении, - отметил Петржела. - В первом матче команда хорошо играла в обороне, но все равно уступила, но в нападении ничего не показала. Я надеюсь, что "Зенит" покажет себя в атаке, потому что по последним матчам видно, что "Ювентус" имеет проблемы в обороне".

Матч пройдет 2 ноября в Турине. "Ювентус" в двух последних играх чемпионата Италии проиграл "Вероне" (1:2) и "Сассуоло" (1:2). "Зенит" победил московское "Динамо" (4:1) и столичный "Спартак" (7:1) в играх Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Ювентус" с 9 очками после трех игр занимает первое место в таблице группы H. "Зенит" имеет в активе 3 очка и располагается на третьей позиции. Второе и четвертое места занимают английский "Челси" (6) и шведский "Мальмё" (0), которые также сыграют в среду.