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Шахматные турниры

Горячкина сыграла вничью в шестом туре мужского шахматного турнира Grand Swiss

Соревнования, проходящие в Риге, завершатся 7 ноября
Александра Горячкина Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Александра Горячкина
© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 1 ноября. Россиянка Александра Горячкина белыми фигурами сыграла вничью с представителем Индии Башкараном Адхибаном в шестом туре шахматного турнира Grand Swiss. Соревнования проходят в Риге.

Ранее Горячкина стала первой женщиной, которая сыграла в мужской сетке чемпионата России. По его итогам она заняла 10-е место из 12.

Турнир завершится 7 ноября. Два лучших шахматиста по итогам мужских соревнований выйдут на турнир претендентов, следующие шесть получат шанс принять участие в серии Гран-при, в женской части победительница выйдет на турнир претендентов, четыре лучшие шахматистки сыграют в серии Гран-при FIDE. Призовой фонд мужской части турнира составляет $425 тыс., женской - $125 тыс.

Теги
Шахматные турнирыГорячкина, Александра Юрьевна
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