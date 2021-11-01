В бой идут одни старики. Карпин объявил состав сборной России на решающие отборочные матчи

Перед ключевыми играми за выход на чемпионат мира выбор был сделан в пользу более опытных футболистов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в понедельник назвал итоговый состав на ноябрьские матчи отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. Россияне сыграют со сборной Кипра 11 ноября в Санкт-Петербурге. В заключительном матче квалификации сборная России встретится с командой Хорватии 14 ноября в Сплите. В состав вошли 29 футболистов: вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Никита Хайкин ("Будё-Глимт", Норвегия), Илья Лантратов ("Химки");

защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия ("Спартак"), Максим Осипенко ("Ростов"), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все - "Зенит"), Илья Самошников ("Рубин"), Сергей Терехов ("Сочи"), Федор Кудряшов ("Антальяспор", Турция);

полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Локомотив"), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин ("Монако"), Александр Ерохин, Андрей Мостовой (оба - "Зенит"), Алексей Миранчук ("Аталанта", Италия), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба - "Динамо"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба - "Спартак"), Данил Глебов ("Ростов");

нападающие: Федор Смолов ("Локомотив"), Антон Заболотный (ЦСКА), Иван Сергеев ("Крылья Советов"). "Был сделан выбор в пользу более опытных игроков, можно сказать, в бой идут одни старики. Все, за исключением [Ивана] Сергеева, играли на уровне сборной, поэтому выбор был сделан в их пользу. Осталось два матча, которые, естественно, самые важные для решения задач. Путь наполовину или больше пройден, сейчас нужно брать очки несмотря ни на что", - объяснил Карпин. Говоря о Сергееве, тренер не упомянул вратарей-дебютантов - впервые в состав включены Хайкин и Лантратов. "Сергеев привлек своей игрой, работоспособностью, самоотдачей, приносит большую пользу "Крыльям", - подчеркнул Карпин. - Ее не так часто отмечают, поскольку все обращают внимание на голы и передачи".

Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко заявил, что в клубе гордятся попаданием Сергеева в состав сборной. "Мы очень рады за Сергеева, для нас это все-таки не удивление, учитывая то, как он проводил последние матчи. Это гордость и радость", - сказал Корниленко ТАСС. Вопросы по нападающим Карпин на пресс-конференции сообщил, что кандидатура нападающего санкт-петербургского "Зенита" Артема Дзюбы не рассматривалась при выборе окончательного состава. "В прошлый раз мы надеялись, что он нам поможет в матчах с командами Словакии и Словении, тогда он сказал, что не готов, - сказал Карпин. - Пока не будем рассматривать, две игры осталось. Это [отказ от вызова в сборную] не главная причина. В двух последних матчах за "Зенит" он тоже не играл в стартовом составе, таких выходов на замену мне недостаточно". Дзюба отметился голами в последних шести матчах чемпионата России. Смолов пропустил матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Нижнего Новгорода" (2:1) в субботу, так как результат его теста на коронавирус был сомнительным. "Это был ложноположительный тест. Сделали еще раз - отрицательный. Сегодня сделают еще раз. Надеюсь, тоже будет отрицательный", - рассказал Карпин.

На эту тему Карпин прокомментировал публикацию видео из раздевалки сборной после матча со словенцами

Вызов в окончательный состав сборной не получил нападающий "Уфы" Гамид Агаларов, который с 11 мячами является лучшим бомбардиром текущего сезона РПЛ. Также не был вызван форвард московского "Динамо" Константин Тюкавин. Футболисты в последних четырех матчах во всех турнирах забили по три гола. Заболотный, Смолов и Сергеев в этот период отличились по одному разу. "Тюкавин и Агаларов будут вызваны в молодежную сборную, они будут под рукой и могут оказаться в первой сборной, - сказал Карпин. - С тренером молодежной сборной обсуждаем ближайший резерв, но пока они будут готовиться в молодежной сборной". Также Карпин заявил, что форвард "Спартака" Александр Соболев не рассматривается в качестве игрока сборной. Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец считает сбалансированным выбор нападающих на ноябрьские матчи. "Можно было бы говорить об Агаларове, который действительно проводит отдельные матчи на достаточно хорошем уровне, но в то же время тройка нападающих в целом оптимальна, - сказал Бышовец ТАСС. - Правда, Смолов после сомнительного теста, его нахождение [в списке] смущает, но есть время для того, чтобы подвести его к матчам. Что касается Заболотного, то у него есть опыт, если предпочтение отдается, то только в связи с тем, что у него есть достаточно возможностей, чтобы держать в напряжении оборону. У Сергеева опыта нет, может быть, делается скидка, хотя качества у него и Агаларова для нападающих востребованы". Головин ценен в любом состоянии В воскресенье Головин впервые после травмы сыграл за "Монако", полузащитник провел на поле 33 минуты в матче чемпионата Франции против "Бреста" (0:2). Он получил повреждение 3 октября в игре с "Бордо" (3:0), из-за чего пропустил матчи отборочного турнира на чемпионат мира против словаков (1:0) и словенцев (2:1).

"Общались с ним, он набирает форму, - отметил Карпин. - Пока, возможно, он не в лучших кондициях после травмы. Скорее всего, он будет участвовать в следующих матчах [за клуб]. Игроками такого уровня мы разбрасываться не можем". Миранчук в этом сезоне нечасто играет за "Аталанту", он не принял участия в последнем матче команды в чемпионате Италии против "Лацио" (2:2). "Как любому футболисту, ему хочется играть. Пока состояние психологическое не лучшее. Но в сборной у него большое желание получить игровое время", - отметил главный тренер сборной России. Бывший главный тренер национальной команды Юрий Семин считает, что попадание в окончательный состав подстегнет Миранчука. "Миранчук - состоявшийся игрок, думаю, что в плане психологии это приглашение мотивирует его для того, чтобы показать себя с наилучшей стороны на международной арене, - сказал Семин ТАСС. - Алексей в состоянии это сделать. Мы должны учитывать, в какой конкуренции игроков он находится в "Аталанте". В окончательный состав не был включен полузащитник "Зенита" Далер Кузяев. Но Карпин сообщил, что если игрок успеет восстановиться, то будет вызван. "Для нас Кузяев - ключевой игрок, это большая потеря, он, скорее всего, не сможет помочь из-за травмы, - отметил Карпин. - Говорили и с ним, и с доктором, если вдруг к матчу с хорватами он успеет восстановиться, мы его вызовем. Но на данный момент информация такая, что вряд ли он сможет приехать". Два новичка во вратарской линии За вратарскую линию в сборной России отвечает Виталий Кафанов. Кроме вызванных голкиперов, в расширенном списке находился вратарь "Сочи" Сослан Джанаев. "В финальном списке осталось четыре вратаря - Сослан Джанаев из-за травмы не сможет принять участия в подготовительном сборе. А уже к матчу с Кипром определимся с тройкой голкиперов, которые будут готовиться к завершающим играм отборочного цикла", - сказал Кафанов, комментарий которого приводит пресс-служба сборной России.

Голкипер "Химок" Лантратов считает вызов в сборную России авансом. "Рад вызову в сборную России, не сказал бы, что меня переполняют эмоции, но это, безусловно, радостное событие, - сказал Лантратов, комментарий которого приводит пресс-служба "Химок". - Хочу поблагодарить партнеров по "Химкам", которые надежно действуют и помогают защищать ворота. Понимаю, что этот вызов - аванс со стороны тренерского штаба сборной России. Впереди еще очень много работы, буду стараться, чтобы оправдать это доверие". Депутат Госдумы, член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков выразил надежду на то, что Лантратов станет основным голкипером сборной в ближайшие годы. "Илья стабильно играет на протяжении этого и прошлого сезонов, его вызов был прогнозируем, - сказал Терюшков ТАСС. - Надеюсь, что в ближайшие год-два он станет основным вратарем, заменит Маринато Гилерме. Безусловно, заслуженный вызов, в "Химках" он проделывает огромную работу, мы все видим, что очень стабильно играет". Серебряный призер чемпионата Европы 1988 года в составе сборной СССР Ринат Дасаев считает, что основным голкипером российской команды в ноябрьских матчах будет Сафонов. "Я думаю, что в целом он сейчас увереннее выглядит, чем Гилерме. Не мне решать, кто попадет в тройку вратарей, это решит тренер, трудно сказать. Что касается Лантратова, то я думаю, что его взяли для проверки, посмотреть на него", - сказал Дасаев ТАСС. В ходе пресс-конференции Карпин также сообщил, что вновь не определился с капитаном команды. В предыдущих матчах под руководством тренера капитанами были Джикия, Смолов, Баринов, Кузяев и Сутормин. "Еще не прикидывал в голове, какой состав будет на игру, потому что пока не знаю, кто точно приедет на сбор. Пока не вижу смысла забивать голову тем, кто будет капитаном", - сказал Карпин. После восьми матчей сборная России лидирует в группе H с 19 очками, вторыми идут хорваты (17), далее расположились сборные Словакии, Словении (по 10), Мальты и Кипра (по 5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, сыграют в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.