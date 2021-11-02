Тренер "Тампы" Купер отметил игру вратаря Василевского в матче НХЛ против "Вашингтона"

ТАСС, 2 ноября. "Тампа" смогла отыграться в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Вашингтона" благодаря игре российского вратаря Андрея Василевского. Об этом заявил главный тренер "Тампы" Джон Купер, комментарий которого приводит официальный сайт НХЛ.

В ночь на вторник "Тампа" дома обыграла "Вашингтон" со счетом 3:2, гости открыли счет на второй минуте игры. Василевский отразил 31 бросок и стал второй звездой встречи.

"Ты не хочешь оказаться в ситуации, когда приходится догонять, Василевский нас от этого спасает, - отметил Купер. - Мы забросили ответную шайбу почти сразу после одного из его сейвов. Вместо 0:2 счет стал 1:1, все из-за своевременности этого сейва".

Василевскому 27 лет, он выступает за "Тампу" с 2014 года, в сезоне-2018/19 россиянин был признан лучшим голкипером по итогам регулярного чемпионата. В составе команды Василевский дважды выиграл Кубок Стэнли (2020, 2021), в прошлом сезоне он также стал самым ценным игроком плей-офф. В составе сборной России Василевский стал чемпионом мира и дважды бронзовым призером мировых первенств. На чемпионатах мира 2017 и 2019 годов он был признан лучшим вратарем турнира.