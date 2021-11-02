Бышовец считает, что у "Зенита" есть шансы на победу над "Ювентусом" в игре Лиги чемпионов

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" имеет шансы на победу в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянского "Ювентуса", так как футболисты команды подходят к игре в хорошей форме. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер "Зенита" Анатолий Бышовец.

Матч пройдет 2 ноября в Турине. "Ювентус" в двух последних встречах чемпионата Италии проиграл "Вероне" (1:2) и "Сассуоло" (1:2). "Зенит" победил московское "Динамо" (4:1) и столичный "Спартак" (7:1) в играх Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов "Ювентус" обыграл "Зенит" в гостях со счетом 1:0.

"Мне кажется, что последние два матча "Зенита" говорят об оптимальном состоянии футболистов, - сказал Бышовец. - Проведенные игры оставили достаточно оптимизма для того, чтобы можно было приехать в Турин и рассчитывать на положительный результат, учитывая два необязательных поражения "Ювентуса" в чемпионате. Думаю, что у "Зенита" есть шансы и возможности, чтобы рассчитывать на победу".

"Если будет стоять задача победить, то это будет оправдано. Сегодняшнее соотношение уровня подготовки и качества команд дает основания рассчитывать на победу "Зенита", - добавил Бышовец.

"Ювентус" с 9 очками после трех игр занимает первое место в таблице группы H. "Зенит" имеет в активе 3 очка и располагается на третьей позиции. Второе и четвертое места занимают английский "Челси" (6) и шведский "Мальмё" (0), которые также сыграют в среду.