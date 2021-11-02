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Мировой футбол

СМИ: "Аякс" заинтересован в переходе Кристиана Эриксена

Полузащитнику "Интеру" запрещено играть в Италии из-за встроенного дефибриллятора
Кристиан Эриксен EPA-EFE/Atef Safadi
Описание
Кристиан Эриксен
© EPA-EFE/Atef Safadi

ТАСС, 2 ноября. Полузащитник итальянского "Интера" Кристиан Эриксен может перейти в нидерландский "Аякс". Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист портала Transfermarkt Николо Скира.

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12 июня в концовке первого тайма матча чемпионата Европы между командами Финляндии и Дании Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу, позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. В больнице датчанину установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, предназначенный для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.

По правилам итальянской лиги, Эриксен не может выступать в чемпионате с таким устройством. Отмечается, что в чемпионате Нидерландов правила допуска игроков не такие жесткие. Подчеркивается, что амстердамский "Аякс" уже проявил интерес к 29-летнему датчанину.

Эриксен в составе "Интера" стал чемпионом Италии сезона-2020/21. Ранее футболист выступал за английский "Тоттенхэм" и "Аякс", в составе которого стал трехкратным чемпионом Нидерландов, а также обладателем кубка и суперкубка страны.

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