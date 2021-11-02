Бывший хоккеист "Торонто" Грабовский назначен генменеджером сборной Белоруссии

ТАСС, 2 ноября. Михаил Грабовский назначен генеральным менеджером сборных Белоруссии по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ).

В его компетенцию войдет работа по формированию и подготовке национальной и других сборных команд.

Грабовский завершил карьеру в 2018 году, с 2019 года он работал в тренерском штабе минского "Динамо", выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Сообщается, что в связи с назначением на новую должность Грабовский покинет тренерский штаб.

"Михаил уже давно стал легендой белорусского хоккея, он отлично зарекомендовал себя сначала в качестве игрока, а потом и тренера, - сказал председатель ФХБ Александр Богданович. - Поначалу в его успех на тренерском мостике, возможно, мало кто верил, ведь он был достаточно молод на момент прихода в минское "Динамо", но сейчас мы видим в нем хорошего специалиста, который достаточно компетентен, чтобы проявить себя в новом качестве. Важно, что Грабовский остается в хоккее, и важно, что он всегда очень трепетно относился к сборной, для него не существует мелочей ни в раздевалке, ни на льду. Уверен, что с переходом на более административную работу он сможет реализовать свой потенциал спортивного менеджера".

Грабовскому 37 лет, он выступал за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль", "Торонто", "Вашингтон", "Нью-Йорк Айлендерс" и "Вегас". Всего в НХЛ он провел 534 матча, забросил 125 шайб и отдал 171 голевую передачу. Также Грабовский выступал за нижнекамский "Нефтехимик", московские "Динамо" и ЦСКА. В составе национальной сборной Грабовский выступал с 2005 по 2014 год.