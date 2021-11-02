Вице-президент "Монако" объяснил отсутствие Головина в стартовом составе травмой

МОСКВА, 2 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Отсутствие полузащитника Александра Головина в стартовом составе футбольного клуба "Монако" в последних матчах связано исключительно с недавней травмой игрока. Об этом ТАСС сообщил вице-президент клуба Олег Петров.

Головин получил травму 3 октября в матче чемпионата Франции против "Бордо" (3:0). По этой причине футболист пропустил игру с "Лионом" (0:2) 16 октября. В игре с "Монпелье" (3:1) 24 октября он находился в запасе, а в воскресном матче с "Брестом" (0:2) вышел на замену во втором тайме.

"Все с ним в порядке. Никакого конфликта нет, у Александра просто была травма", - сказал Петров.

Головину 25 лет. В нынешнем сезоне он провел за "Монако" 14 матчей, забив в них три мяча и сделав три результативные передачи.