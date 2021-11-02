{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига чемпионов

Месси пропустит матч Лиги чемпионов между ПСЖ и "Лейпцигом"

Аргентинец получил травму в игре чемпионата Франции против "Лилля"
Лионель Месси EPA-EFE/YOAN VALAT
Описание
Лионель Месси
© EPA-EFE/YOAN VALAT

ТАСС, 2 ноября. Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не сыграет в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с германским "Лейпцигом". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Аргентинец пропустит матч из-за повреждения, полученного в игре чемпионата Франции против "Лилля" 29 октября (2:1). Также в матче не примут участия защитник Серхио Рамос, полузащитники Марко Верратти и Леандро Паредес.

Встреча ПСЖ и "Лейпцига" пройдет 3 ноября в Германии. После трех туров ПСЖ лидирует в группе А, набрав 7 очков. "Лейпциг" идет на последней, четвертой строчке, не набрав очков. На счету английского "Манчестер Сити" 6 очков, бельгийского "Брюгге" - 4.

Теги
Месси, Лионель
Футбол во Франции
Вице-президент "Монако" объяснил отсутствие Головина в стартовом составе травмой
Россиянин получил повреждение 3 октября в матче против "Бордо"
Вице-президент "Монако" объяснил отсутствие Головина в стартовом составе травмой
Читать полностью