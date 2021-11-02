Месси пропустит матч Лиги чемпионов между ПСЖ и "Лейпцигом"

ТАСС, 2 ноября. Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не сыграет в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с германским "Лейпцигом". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Аргентинец пропустит матч из-за повреждения, полученного в игре чемпионата Франции против "Лилля" 29 октября (2:1). Также в матче не примут участия защитник Серхио Рамос, полузащитники Марко Верратти и Леандро Паредес.

Встреча ПСЖ и "Лейпцига" пройдет 3 ноября в Германии. После трех туров ПСЖ лидирует в группе А, набрав 7 очков. "Лейпциг" идет на последней, четвертой строчке, не набрав очков. На счету английского "Манчестер Сити" 6 очков, бельгийского "Брюгге" - 4.