Карпин пожелал удачи Непомнящему в матче за мировую шахматную корону

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин обратился к Яну Непомнящему и пожелал ему удачи в матче за мировую шахматную корону против норвежца Магнуса Карлсена. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).

Матч за мировую шахматную корону состоится с 24 ноября по 16 декабря во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае.

"Ян, приветствую. Удачи тебе в борьбе за шахматную корону. Ты уже в финале, мы туда только стремимся. Болеем за тебя", - сказал Карпин.