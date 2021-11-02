Карпин пожелал удачи Непомнящему в матче за мировую шахматную корону

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин обратился к Яну Непомнящему и пожелал ему удачи в матче за мировую шахматную корону против норвежца Магнуса Карлсена. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).
Матч за мировую шахматную корону состоится с 24 ноября по 16 декабря во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае.
"Ян, приветствую. Удачи тебе в борьбе за шахматную корону. Ты уже в финале, мы туда только стремимся. Болеем за тебя", - сказал Карпин.
Непомнящему 31 год, в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) он занимает пятое место. Россиянин становился чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды (2013, 2019) выигрывал командный чемпионат мира, в 2021 году выиграл турнир претендентов.