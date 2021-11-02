{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Матч за мировую шахматную корону

Карпин пожелал удачи Непомнящему в матче за мировую шахматную корону

Матч состоится с 24 ноября по 16 декабря в Дубае

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин обратился к Яну Непомнящему и пожелал ему удачи в матче за мировую шахматную корону против норвежца Магнуса Карлсена. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).

Матч за мировую шахматную корону состоится с 24 ноября по 16 декабря во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае.

"Ян, приветствую. Удачи тебе в борьбе за шахматную корону. Ты уже в финале, мы туда только стремимся. Болеем за тебя", - сказал Карпин.

Непомнящему 31 год, в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) он занимает пятое место. Россиянин становился чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды (2013, 2019) выигрывал командный чемпионат мира, в 2021 году выиграл турнир претендентов.

Теги
Матч за мировую шахматную корону
Кубок Билли Джин Кинг
Сборная России вышла вперед в матче против канадок на Кубке Билли Джин Кинг по теннису
Дарья Касаткина обыграла Кэрол Чжао со счетом 6:3, 6:1
Сборная России вышла вперед в матче против канадок на Кубке Билли Джин Кинг по теннису
Читать полностью