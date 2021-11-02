"Краснодар" обратился в экспертно-судейскую комиссию по итогам матча с "Крыльями Советов"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. "Краснодар" обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) по итогам матча 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов". Об этом ТАСС сообщил председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Встреча прошла 30 октября в Краснодаре и закончилась победой самарского клуба со счетом 1:0. На 35-й минуте главный арбитр Евгений Кукуляк отменил гол полузащитника "Краснодара" Виктор Классона после просмотра видеоповтора.

"Заседание ЭСК состоится сегодня. Из клубов РПЛ обращение поступило от "Краснодара", - сказал Хачатурянц.

"Краснодар" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. В следующем туре клуб 6 ноября на выезде сыграет с московским "Динамо".