Сборная России вышла вперед в матче против канадок на Кубке Билли Джин Кинг по теннису

ТАСС, 2 ноября. Россиянка Дарья Касаткина победила канадку Кэрол Чжао в первой игре матча в рамках женского теннисного турнира "Кубок Билли Джин Кинг". Соревнования проходят в Чехии.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу россиянки. Изначально Касаткина должна была сыграть с Франсуазой Абандой, однако канадская сторона заменила ее. Матчи командного турнира состоят из двух одиночных встреч и одной парной.

Позднее во вторник Анастасия Павлюченкова сыграет с Ребеккой Марино. В парной игре Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова встретятся с Габриэлой Дабровски и Марино.

Сборная России играет в группе А с француженками и канадками. За российскую команду выступают Павлюченкова, Кудерметова, Касаткина, Александрова и Людмила Самсонова. В понедельник сборная Канады обыграла команду Франции со счетом 2-1.

Кубок Билли Джин Кинг ранее назывался Кубком Федерации, его переименовали в 2020 году в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг, активного борца за равноправие женщин и мужчин в спорте. Турнир проходит на кортах с покрытием "хард", в соревнованиях принимают участие 12 команд, распределенных по четырем группам, победители групп выйдут в полуфинал, финал состоится 6 ноября. Действующим победителем турнира является сборная Франции.