В "Динамо" заявили, что никаких изменений по контрактам хоккеистов Шипачева и Войнова нет

МОСКВА, 2 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московский хоккейный клуб "Динамо" не планирует делать никаких изменений по соглашениям нападающего Вадима Шипачева и защитника Вячеслава Войнова. Об этом ТАСС сообщил гендиректор "Динамо" Михаил Тюркин.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила о том, что "Динамо" ищет варианты по обмену игроков, оба могут оказаться в казанском "Ак Барсе".

"И Шипачев, и Войнов осуществляют свою деятельность в рамках действующих контрактов. И, соответственно, никаких изменений по этим контрактам на сегодняшний день не проводится", - сказал Тюркин.

Оба игрока являются олимпийскими чемпионами 2018 года. Шипачев является обладателем Кубка Гагарина в составе СКА (2015, 2017), Войнов также выигрывал этот трофей с петербургским клубом в 2017 году. Кроме того, защитник становился обладателем Кубка Стэнли в 2012 и 2014 годах в составе "Лос-Анджелеса".