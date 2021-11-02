Антонио Конте назначен главным тренером футбольного клуба "Тоттенхэм"

В понедельник португалец Нуну Санту покинул пост главного тренера лондонского клуба. Контракт Конте с английским клубом рассчитан до лета 2023 года с возможностью продления. По данным журналиста портала Transfermarkt Николы Скиры, зарплата специалиста составит €15 млн в год.

"Я чрезвычайно рад вернуться к тренерской работе и сделать это в клубе премьер-лиги, у которого есть амбиции. "Тоттенхэм" располагает современной инфраструктурой и одним из лучших стадионов в мире, - сказал Конте. - Я не могу дождаться, когда начну работать".

Конте 52 года, в прошедшем сезоне он возглавлял миланский "Интер", с которым стал чемпионом Италии. В конце мая он покинул клуб. Также в его активе три победы в чемпионате Италии и две - в Суперкубке Италии с туринским "Ювентусом", победа в чемпионате и Кубке Англии с лондонским "Челси".

"Тоттенхэм" после десяти матчей занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 15 очков. В следующем туре лондонский клуб сыграет 7 ноября на выезде с "Эвертоном". В матче группового этапа Лиги конференций "Тоттенхэм" встретится на своем поле с нидерландским "Витессом" 4 ноября.