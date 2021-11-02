Надаль не квалифицировался на Итоговый турнир ATP впервые за 16 лет

ТАСС, 2 ноября. Испанец Рафаэль Надаль не квалифицировался на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) впервые с 2005 года. Об этом сообщает пресс-служба ATP.

Надаль опустился в чемпионской гонке, дающей право отобраться на Итоговый турнир, на девятое место (2 985 очков), его обошел итальянец Янник Синнер (3 015). В августе Надаль объявил о том, что досрочно завершает сезон 2021 года из-за травмы ноги. В 2005 году испанец квалифицировался на турнир по очкам, но не принял участия из-за травмы. Надаль дважды выходил в финал (2010 и 2013), где уступил швейцарцу Роджеру Федереру и сербу Новаку Джоковичу соответственно.

Первое место в чемпионской гонке занимает первая ракетка мира Джокович (8 370 очков), вторым идет россиянин Даниил Медведев (6 470), тройку лидеров замыкает грек Стефанос Циципас (5 695), далее идут немец Александр Зверев (5 595), россиянин Андрей Рублев (4 210) и итальянец Маттео Берреттини (4 090), квалифицировавшиеся на Итоговый турнир. Седьмое место занимает норвежец Каспер Рууд (3 105). Итоговый турнир ATP состоится с 14 по 21 ноября в итальянском Турине.

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, на него попадают восемь лучших теннисистов в чемпионской гонке. Чаще всего на нем побеждал швейцарец Роджер Федерер - шесть раз. Действующим победителем является россиянин Даниил Медведев. В 2009 году победу одержал еще один российский теннисист Николай Давыденко.

Надалю 35 лет, на его счету 88 побед на турнирах ATP, он занимает пятое место в мировом рейтинге. Также испанец 20 раз побеждал на турнирах Большого шлема. Он является двукратным олимпийским чемпионом и пятикратным обладателем Кубка Дэвиса. Надаль - один из восьми теннисистов, сумевших победить на всех турнирах Большого шлема хотя бы один раз.