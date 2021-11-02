Российские саночники 3 ноября вылетят в Китай на тестовые тренировки на олимпийской трассе

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Сборная России по санному спорту 3 ноября вылетит в Пекин, чтобы в течение двух недель тренироваться на олимпийской санно-бобслейной трассе. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Сергей Чудинов.

Сборная России в настоящее время находится в Германии, где проводила тренировочные мероприятия на местных трассах в Винтерберге и Альтенберге.

"3 ноября все сборные, включая нашу, вылетят из аэропорта Франкфурта-на-Майне в Пекин, - сказал Чудинов. - Борт организован Международной федерацией санного спорта. На 4 ноября назначено первое знакомство с трассой, а на следующий день запланированы первые тренировки".

Все команды будут находиться в Пекине в условиях "пузыря" без возможности контактов с внешним миром. Перед вылетом в Китай участникам предолимпийского тренировочного мероприятия необходимо пройти обязательное тестирование на коронавирус.

В состав команды России по санному спорту на сбор в Пекине вошли Роман и Павел Репиловы, Семен Павличенко, Матвей Пересторонин, Александр Горбацевич, Татьяна Иванова, Екатерина Катникова, Виктория Демченко, Диана Логинова, а также четыре экипажа саней-двоек: Александр Денисьев / Владислав Антонов, Всеволод Кашкин / Константин Коршунов, Андрей Богданов / Юрий Прохоров и Станислав Мальцев / Дмитрий Халилов.

С 20 по 21 ноября в Пекине пройдет первый этап Кубка мира по санному спорту. После его окончания все команды переедут в Сочи, где пройдут второй и третий этапы кубка.