Призовой фонд чемпионата Европы по плаванию в Казани увеличили до €300 тыс.

КАЗАНЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Призовой фонд чемпионата Европы по плаванию на короткой воде в Казани увеличился до €300 тыс. Об этом ТАСС сообщил медиаменеджер Европейской лиги плавания (LEN) Гергей Чурка.

"Призовой фонд по сравнению с турниром 2019 года увеличился с €220 тыс. до €300 тыс. плюс бонусы за каждый мировой и европейский рекорд - €10 тыс. и €5 тыс. соответственно", - сказал Чурка.

С 2 по 7 ноября Россия впервые принимает чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. Соревнования проходят в Казани во Дворце водных видов спорта. В соревнованиях примут участие более 400 спортсменов из 41 страны.

Соревнования состоятся в 20 дисциплинах среди мужчин и женщин (18 индивидуальных и 2 эстафеты) и в двух смешанных дисциплинах (эстафета). В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции чемпионат пройдет без зрителей.