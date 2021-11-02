Тарпищев: сборная России должна выходить в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг

МОСКВА, 2 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Теннисистки сборной России показали свои лучшие качества в матче против команды Канады и теперь должны выходить в полуфинал турнира "Кубок Билли Джин Кинг". Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Во вторник Дарья Касаткина победила Кэрол Чжао (6:3, 6:1), а Анастасия Павлюченкова обыграла Ребекку Марино (6:4, 4:6, 6:2). Матчи командного турнира состоят из двух одиночных встреч и одной парной, российская сборная повела со счетом 2-0 и досрочно обыграла канадок.

"По тому составу, которым мы выступаем, должны выходить из группы. По качеству игры мы лучше канадок, которые выступают не в оптимальном составе. Удалось проявить свои сильные стороны, - сказал Тарпищев. - Теперь задача - выйти в полуфинал, а там будем смотреть, кто будет соперником, и бороться".

Позднее во вторник в парной игре Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова встретятся с Габриэлой Дабровски и Марино. 3 ноября россиянки сыграют с командой Франции.

Сборная России играет в группе А с француженками и канадками. За российскую команду выступают Павлюченкова, Кудерметова, Касаткина, Александрова и Людмила Самсонова. В понедельник сборная Канады обыграла команду Франции со счетом 2-1.

Кубок Билли Джин Кинг ранее назывался Кубком Федерации, его переименовали в 2020 году в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг, активного борца за равноправие женщин и мужчин в спорте. В соревнованиях принимают участие 12 команд, распределенных по четырем группам, победители групп выйдут в полуфинал, финал состоится 6 ноября. Действующим победителем турнира является сборная Франции.