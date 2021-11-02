Семак: футболисты "Зенита" надеются на положительный результат в матче с "Ювентусом"

ТАСС, 2 ноября. Петербургский "Зенит" надеется на положительный результат матча четвертого тура Лиги чемпионов против итальянского "Ювентуса". Об этом заявил главный тренер команды Сергей Семак, комментарий которого приводит "Спорт-Экспресс".

Встреча "Ювентус" - "Зенит" пройдет в Турине во вторник, начало - 23:00 мск.

"Эта страна [Италия] всегда прекрасна. Готовимся с хорошим настроением, но понимаем, что соперник непростой - "Ювентус" в любом состоянии остается "Ювентусом". Это футбол, тем он и интересен. Надежда на положительный результат есть, а мы должны сделать все, чтобы увеличить шансы на осуществление мечты - это, естественно, победа", - сказал Семак.

"Ювентус" с 9 очками после трех игр занимает первое место в таблице группы H. "Зенит" имеет в активе 3 очка и располагается на третьей позиции. Второе и четвертое места занимают английский "Челси" (6) и шведский "Мальмё" (0), которые также сыграют во вторник.