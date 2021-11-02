Семак: футболисты "Зенита" Малком и Круговой могут пропустить матч с "Ювентусом"

ТАСС, 2 ноября. Игроки петербургского "Зенита" Малком и Даниил Круговой рискуют пропустить матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянского "Ювентуса". Об этом заявил главный тренер "Зенита" Сергей Семак, комментарий которого приводит "Спорт-Экспресс".

Встреча "Ювентус" - "Зенит" пройдет в Турине во вторник, начало - 23:00 мск.

"Случаев коронавируса в "Зените" нет, а что касается повреждений, у нас, к сожалению, не такая большая обойма, и потеря ряда ведущих игроков - головная боль для тренерского штаба. Что касается тех, кто не принимал участия в матче с "Динамо", - Малкома и Кругового - то не исключено, что в Турине они смогут выйти на поле. Но нам еще нужно разобраться в том, насколько оба готовы к выступлению против "Ювентуса", - сказал Семак.

"К сожалению, Далер Кузяев сейчас даже не тренируется и национальной команде по состоянию здоровья помочь не сможет. Магомед Оздоев начнет работать с командой в ходе паузы на игры сборных и, не исключаю, что сможет выйти на поле еще до зимнего перерыва в сезоне - в зависимости от темпов набора формы. По крайней мере, мы на это надеемся. Кузяев тоже должен вернуться в строй после встреч национальных команд, если не случится какого-то форс-мажора", - добавил тренер "Зенита".

"Ювентус" с 9 очками после трех игр занимает первое место в турнирной таблице группы H. "Зенит" имеет в активе 3 очка и располагается на третьей позиции. Второе и четвертое места занимают английский "Челси" (6) и шведский "Мальмё" (0), которые также сыграют во вторник.