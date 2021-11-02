У волонтеров с QR-кодами будет приоритет при отборе на женский чемпионат России по боксу

ТАСС, 2 ноября. Граждане, имеющие QR-код о наличии иммунитета к коронавирусу, будут пользоваться преимуществом при отборе волонтеров на чемпионат России по боксу среди женщин, который пройдет в Челябинске. При этом волонтерами могут стать несовершеннолетние, которым QR-код не требуется, сообщили ТАСС в Министерстве спорта Челябинской области во вторник.

"Приоритет при отборе будет отдаваться волонтерам, которые уже имеют действующий QR-код. На чемпионате могут работать добровольцы начиная с 16 лет, которым QR-код не требуется. Все волонтеры пройдут ПЦР-тестирование за 72 часа до начала работы на турнире", - сказала собеседница агентства.

Всего планируется набор около 70 волонтеров, он продлится до 8 ноября. Первыми к работе на чемпионате приступят волонтеры, которые будут встречать участниц и гостей в аэропорту и на железнодорожном вокзале Челябинска. Кроме того, добровольцы помогут в работе пресс-центра, службы аккредитации, работе со зрителями и участниками, также будут работать на информационных стойках в гостиницах. Особое направление - обеспечение санитарно-эпидемиологических норм для проверки QR-кодов приходящих на поединки зрителей.

Соревнования пройдут во дворце спорта "Юность" с 26 ноября по 3 декабря, на эти даты их перенесли с августа из-за эпидемиологической обстановки с коронавирусом. Ранее турнир проходил в Челябинске в 2010 году.