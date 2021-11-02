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Футбол в России

Футболист "Спартака" Хендрикс из-за травмы пропустит около месяца

У голландца диагностировали воспаление ахиллова сухожилия
Йоррит Хендрикс ("Спартак") Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Йоррит Хендрикс ("Спартак")
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Спартак" Йоррит Хендрикс из-за травмы пропустит около месяца и не сможет помочь команде в ближайших матчах. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе красно-белых.

"У голландца диагностировано воспаление ахиллова сухожилия. На возвращение игрока в строй уйдет примерно месяц", - заявили в пресс-службе "Спартака".

Хендрикс перешел в "Спартак" зимой 2021 года. В составе красно-белых в сезоне-2021/22 он принял участие в девяти матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями и получив две желтые карточки.

Ближайший матч "Спартак" проведет 4 ноября. В этот день красно-белые на выезде сыграют с английским "Лестером" в рамках группового турнира Лиги Европы. Начало игры - 23:00 мск.

В турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги москвичи после 13 туров занимают девятое место, набрав 18 очков. Отставание от занимающего первую строчку петербургского "Зенита" составляет 11 очков. В 14-м туре спартаковцы 7 ноября дома сыграют со столичным "Локомотивом", встреча начнется в 19:00 мск.

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