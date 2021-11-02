Кудерметова и Самсонова победили канадок в парной игре на Кубке Билли Джин Кинг по теннису

ТАСС, 2 ноября. Россиянки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова победили канадок Габриэлу Дабровски и Ребекку Марино в парной игре матча женского теннисного турнира "Кубок Билли Джин Кинг". Соревнования проходят в Чехии.

Игра завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Кудерметовой и Самсоновой. Изначально на парную встречу вместо Самсоновой была заявлена Екатерина Александрова, однако тренерский штаб сборной принял решение провести замену.

Матчи командного турнира состоят из двух одиночных встреч и одной парной. Ранее в первой игре матча Дарья Касаткина победила канадку Кэрол Чжао (6:3, 6:1), а в следующей встрече Анастасия Павлюченкова нанесла поражение Ребекке Марино (6:4, 4:6, 6:2). Матч завершился со счетом 3-0 в пользу российских теннисисток.

В соревнованиях принимают участие 12 команд, распределенных по четырем группам. Победители каждой тройки выходят в полуфинал. Сборная России играет в группе А с француженками и канадками. Следующий матч россиянки проведут 3 ноября против сборной Франции.

Кубок Билли Джин Кинг ранее назывался Кубком Федерации, его переименовали в 2020 году в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг, активного борца за равноправие женщин и мужчин в спорте. Финал состоится 6 ноября, действующим победителем турнира является сборная Франции.