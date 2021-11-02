Хачанов вышел во второй круг турнира серии "Мастерс" в Париже

ТАСС, 2 ноября. Россиянин Карен Хачанов обыграл шведа Микаэля Имера и вышел во второй круг турнира серии "Мастерс" в Париже.

Карацев не смог выйти во второй круг турнира серии "Мастерс" в Париже

Встреча закончилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу Хачанова. Во втором круге россиянин сыграет с победителем матча между французом Ришаром Гаске и болгарином Григором Димитровым, посеянным на турнире под 16-м номером.

Хачанову 25 лет, он располагается на 31-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и является обладателем четырех титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема он не проходил далее четвертьфинала. На Олимпийских играх в Токио Хачанов стал серебряным призером в одиночном разряде.

Имеру 23 года, в рейтинге ATP он занимает 97-е место. В карьере шведа нет побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема Имер не проходил дальше третьего круга.

Турнир в Париже завершится 7 ноября, призовой фонд составляет €3 млн. В прошлом году победителем стал россиянин Даниил Медведев.