Дворкович: политики и бизнесмены будут в числе ВИП-гостей матча за шахматную корону

МОСКВА, 2 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Политики, бизнесмены, звезды спорта и шоу-бизнеса будут в числе ВИП-гостей матча за звание чемпиона мира по шахматам, список важных персон будет пополняться и во время турнира. Об этом ТАСС рассказал президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

Чемпион мира по шахматам Карлсен считает, что против Непомнящего очень трудно играть

Матч за звание чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном пройдет в Дубае во время всемирной выставки "Экспо" с 24 ноября по 16 декабря.

"Сейчас идет последний этап подготовки. 24 ноября состоится открытие, потом пресс-конференция, 26-го будет сыгран первый тур, - сказал Дворкович. - Сейчас обсуждаются детали по церемонии открытия и отдельные организационные моменты, но все принципиальные вопросы уже решены".

"Также мы сейчас удовлетворяем запросы на ВИП-приглашения, но это будет продолжаться и во время матча. Об особых гостях мы будем объявлять на наших ресурсах по ходу, но скажу, что это будут и политики, и люди из бизнеса, спорта", - добавил глава FIDE.

Карлсену 30 лет, он занимает первое место в рейтинге FIDE. Норвежец является действующим чемпионом мира, удерживая это звание с 2013 года. Непомнящему 31 год, в рейтинге FIDE он пятый. Россиянин стал чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды (2013, 2019) выигрывал командный чемпионат мира, в 2021 году выиграл турнир претендентов.