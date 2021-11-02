Дворкович: политики и бизнесмены будут в числе ВИП-гостей матча за шахматную корону

МОСКВА, 2 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Политики, бизнесмены, звезды спорта и шоу-бизнеса будут в числе ВИП-гостей матча за звание чемпиона мира по шахматам, список важных персон будет пополняться и во время турнира. Об этом ТАСС рассказал президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.
Матч за звание чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном пройдет в Дубае во время всемирной выставки "Экспо" с 24 ноября по 16 декабря.
"Сейчас идет последний этап подготовки. 24 ноября состоится открытие, потом пресс-конференция, 26-го будет сыгран первый тур, - сказал Дворкович. - Сейчас обсуждаются детали по церемонии открытия и отдельные организационные моменты, но все принципиальные вопросы уже решены".
"Также мы сейчас удовлетворяем запросы на ВИП-приглашения, но это будет продолжаться и во время матча. Об особых гостях мы будем объявлять на наших ресурсах по ходу, но скажу, что это будут и политики, и люди из бизнеса, спорта", - добавил глава FIDE.
Карлсену 30 лет, он занимает первое место в рейтинге FIDE. Норвежец является действующим чемпионом мира, удерживая это звание с 2013 года. Непомнящему 31 год, в рейтинге FIDE он пятый. Россиянин стал чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды (2013, 2019) выигрывал командный чемпионат мира, в 2021 году выиграл турнир претендентов.