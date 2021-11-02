СМИ: верховую езду заменят в программе олимпийского пятиборья из-за скандала в Токио

ТАСС, 2 ноября. Исполком Международного союза пятиборья (UIPM) проголосовал за замену верховой езды на соревнования по велоспорту. Об этом сообщает газета The Guardian.

В программу пятиборья входят соревнования по фехтованию, плаванию, конкуру и лазер-рану. В отличие от конного спорта спортсмены в пятиборье выступают не на своих лошадях.

На Олимпиаде в Токио тренер сборной Германии была дисквалифицирована из-за удара кулаком коня Saint Boy, который отказывался подчиняться представительнице германской команды Аннике Шлой, являвшейся на тот момент одним из лидеров соревнований.

По информации источника, в связи с данным инцидентом для сохранения статуса олимпийского вида на Играх 2024 года в Париже UIPM принял решение заменить конкур на соревнования по велоспорту.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 22 августа 2024 года.