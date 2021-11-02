Футболисты "Зенита" уступили "Ювентусу" в матче Юношеской лиги УЕФА

ТАСС, 2 ноября. Российский футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга уступил итальянскому "Ювентусу" со счетом 2:4 в матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Встреча прошла в Турине.

В составе победителей отличились Самюэл Айлинг (16-я минута, с пенальти), Габриэле Мулацци (31), Анже-Жозуэ Чибозо (44), Байрен Стрейдонк (84). У "Зенита" голы забили Аким Белохонов (61) и Кирилл Хвастухин (87).

На групповом этапе Юношеская лига УЕФА идентична по составу турниру среди взрослых команд Лиги чемпионов, "Зенит" выступает в группе H.

Соперниками российского клуба также являются английский "Челси" и шведский "Мальмё". Матч между этими командами завершился со счетом 5:0 в пользу английской команды.

Следующий матч "Зенит" проведет на выезде против "Мальмё" 23 ноября. После четырех туров "Зенит" располагается на третьем месте в группе, имея в активе три очка. Лидирует "Ювентус" (10), за ним идет "Челси" (9), замыкает таблицу "Мальмё" (1).