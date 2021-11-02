"Спартак" сыграет с "Кубанью" в 1/8 финала Кубка России по футболу

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" в 1/8 финала Бетсити - Кубка России сыграет с краснодарской "Кубанью". Жеребьевка состоялась во вторник в Москве.

Также на этой стадии турнира состоятся матчи:

"Локомотив" (Москва) - "Енисей" (Красноярск);

"Динамо" (Москва) - "Нижний Новгород";

"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Камаз" (Набережные Челны);

"Балтика" (Калининград) - "Чайка" (Ростовская область);

"Алания" (Владикавказ) - "Арсенал" (Тула);

"Сочи" - ЦСКА (Москва);

"Рубин" (Казань) - "Ротор" (Волгоград).

Встречи пройдут 1-3 марта 2022 года. Первыми указаны команды, которые проведут игры дома.

В 1/8 финала к 11 победителям групп элитного раунда присоединились пять лучших команд по итогам прошлого сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Из 16 участников 1/8 финала турнира семь представляют не высший дивизион, это "Кубань", "Камаз", "Алания", "Ротор", "Енисей" и "Балтика" из Футбольной национальной лиги - 1, а также "Чайка" из ФНЛ-2.

Действующим обладателем Кубка России является "Локомотив", самый титулованный клуб в истории турнира (девять побед). Финал нынешнего розыгрыша состоится 29 мая 2022 года. Место проведения решающей игры турнира будет определено позднее.

В новость были внесены изменения (19:54 мск) - добавлены результаты жеребьевки и бэкграунд.