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Футбол в России
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"Спартак" сыграет с "Кубанью" в 1/8 финала Кубка России по футболу

Жеребьевка состоялась в Москве
Футболисты "Спартака" Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Футболисты "Спартака"
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" в 1/8 финала Бетсити - Кубка России сыграет с краснодарской "Кубанью". Жеребьевка состоялась во вторник в Москве.

Также на этой стадии турнира состоятся матчи:

  • "Локомотив" (Москва) - "Енисей" (Красноярск);
  • "Динамо" (Москва) - "Нижний Новгород";
  • "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Камаз" (Набережные Челны);
  • "Балтика" (Калининград) - "Чайка" (Ростовская область);
  • "Алания" (Владикавказ) - "Арсенал" (Тула);
  • "Сочи" - ЦСКА (Москва);
  • "Рубин" (Казань) - "Ротор" (Волгоград).

Встречи пройдут 1-3 марта 2022 года. Первыми указаны команды, которые проведут игры дома. 

В 1/8 финала к 11 победителям групп элитного раунда присоединились пять лучших команд по итогам прошлого сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Из 16 участников 1/8 финала турнира семь представляют не высший дивизион, это "Кубань", "Камаз", "Алания", "Ротор", "Енисей" и "Балтика" из Футбольной национальной лиги - 1, а также "Чайка" из ФНЛ-2.

Действующим обладателем Кубка России является "Локомотив", самый титулованный клуб в истории турнира (девять побед). Финал нынешнего розыгрыша состоится 29 мая 2022 года. Место проведения решающей игры турнира будет определено позднее.

В новость были внесены изменения (19:54 мск) - добавлены результаты жеребьевки и бэкграунд.

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