"Спартак" сыграет с "Кубанью" в 1/8 финала Кубка России по футболу

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" в 1/8 финала Бетсити - Кубка России сыграет с краснодарской "Кубанью". Жеребьевка состоялась во вторник в Москве.
Также на этой стадии турнира состоятся матчи:
- "Локомотив" (Москва) - "Енисей" (Красноярск);
- "Динамо" (Москва) - "Нижний Новгород";
- "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Камаз" (Набережные Челны);
- "Балтика" (Калининград) - "Чайка" (Ростовская область);
- "Алания" (Владикавказ) - "Арсенал" (Тула);
- "Сочи" - ЦСКА (Москва);
- "Рубин" (Казань) - "Ротор" (Волгоград).
Встречи пройдут 1-3 марта 2022 года. Первыми указаны команды, которые проведут игры дома.
В 1/8 финала к 11 победителям групп элитного раунда присоединились пять лучших команд по итогам прошлого сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Из 16 участников 1/8 финала турнира семь представляют не высший дивизион, это "Кубань", "Камаз", "Алания", "Ротор", "Енисей" и "Балтика" из Футбольной национальной лиги - 1, а также "Чайка" из ФНЛ-2.
Действующим обладателем Кубка России является "Локомотив", самый титулованный клуб в истории турнира (девять побед). Финал нынешнего розыгрыша состоится 29 мая 2022 года. Место проведения решающей игры турнира будет определено позднее.
В новость были внесены изменения (19:54 мск) - добавлены результаты жеребьевки и бэкграунд.