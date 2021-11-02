Алексей Березуцкий назвал пару "Сочи" - ЦСКА одной из сильнейших в Кубке России по футболу

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА и футбольный клуб "Сочи" - одна из самых сильных пар 1/8 финала Кубка России. Такое мнение высказал главный тренер армейцев Алексей Березуцкий, комментарий которого приводит пресс-служба ЦСКА.

Во вторник состоялась жеребьевка, по итогам которой было определено, что ЦСКА встретится с "Сочи" в 1/8 финала Кубка России. Матч пройдет 1-3 марта 2022 года в Сочи.

"У нас получилась одна из самых сильных пар по итогам жеребьевки. Всего в двух матчах команды Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграют между собой, и одна из пар - ЦСКА с "Сочи". То, что мы через несколько дней сыграем с ними на выезде, вряд ли сильно поможет в подготовке к кубковой встрече, потому что она состоится лишь спустя несколько месяцев, и многое изменится. По крайней мере, наверняка сыграем в неплохих погодных условиях, в остальном, говорить детально пока нет смысла, потому что игра состоится только в начале марта", - сказал Березуцкий.

После 13 туров "Сочи" располагается на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 24 очка. ЦСКА с 23 баллами занимает пятое место. Следующий матч команды проведут друг с другом, встреча состоится 6 ноября в Сочи.