Аминов: решение о будущем современного пятиборья может быть принято в конце ноября

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Решение об исключении конкура из программы современного пятиборья может быть принято в ноябре на заседании исполкома Международного союза современного пятиборья (UIPM). Об этом ТАСС сообщил вице-президент UIPM Вячеслав Аминов.

Во вторник портал Inside the Games сообщил, что конкур исключат из современного пятиборья после истории с жестоким обращением с лошадью на Олимпийских играх в Токио.

"У меня есть такая информация, но в истории пятиборья всякое бывало, это первый олимпийский вид спорта, который был основан бароном Пьером де Кубертеном, - сказал Аминов. - Эта тема прозвучала впервые на Олимпийских играх в Токио, когда немецкая спортсменка не так обошлась с лошадью и общество защиты животных выступило с претензиями, но есть конный спорт, который тоже является олимпийским видом. Ежегодный исполком международной федерации пройдет 25-26 ноября в Монако, 26-27 ноября там же пройдет конгресс, конечно, мы будем обсуждать этот вопрос. Пока что мы на уровне международной федерации собрали предложения с различными вариантами, на исполкоме проанализируем и будем принимать какие-то решения".

"Думаю, что, как обычно бывает в рамках таких крупных видах спорта, этот процесс займет какое-то время. Мы находимся в контакте с Международной федерацией конного спорта, посмотрим, какие позиции займут другие федерации. Может быть, в ноябре будет и не окончательное решение, но что-то будет принято. Просто по щелчку ничего не произойдет, а позицию мы будем вырабатывать, конечно, в конце ноября на исполкоме и конгрессе", - отметил собеседник ТАСС.

Соревнования по современному пятиборью проводятся на Олимпийских играх с 1912 года. В программу входят фехтование, плавание, конкур и лазер-ран.