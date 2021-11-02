"Северсталь" одержала седьмую победу подряд в КХЛ

ТАСС, 2 ноября. Череповецкая "Северсталь" победила московский "Спартак" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Череповце.

Матч завершился в серии буллитов. В составе победителей отличились Адам Лишка (28-я минута) и Игорь Гераськин (49). У гостей шайбы забросили Дмитрий Вишневский (44) и Йори Лехтеря (58). Победный буллит реализовал Владислав Кодола.

"Северсталь" одержала седьмую победу подряд, а "Спартак" продлил серию поражений до трех матчей. Благодаря победе череповецкий клуб поднялся на пятое место в таблице Западной конференции, имея в активе 30 очков в 24 матчах. "Спартак" сохранил за собой восьмую строчку, набрав 27 очков в 25 встречах. Следующий матч "Северсталь" проведет дома 4 ноября против екатеринбургского "Автомобилиста", а "Спартак" в этот же день сыграет на выезде с петербургским СКА.