{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

"Северсталь" одержала седьмую победу подряд в КХЛ

Череповецкая команда обыграла московский "Спартак" в серии буллитов
© Гавриил Григоров/ТАСС

ТАСС, 2 ноября. Череповецкая "Северсталь" победила московский "Спартак" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Череповце.

Матч завершился в серии буллитов. В составе победителей отличились Адам Лишка (28-я минута) и Игорь Гераськин (49). У гостей шайбы забросили Дмитрий Вишневский (44) и Йори Лехтеря (58). Победный буллит реализовал Владислав Кодола.

"Северсталь" одержала седьмую победу подряд, а "Спартак" продлил серию поражений до трех матчей. Благодаря победе череповецкий клуб поднялся на пятое место в таблице Западной конференции, имея в активе 30 очков в 24 матчах. "Спартак" сохранил за собой восьмую строчку, набрав 27 очков в 25 встречах. Следующий матч "Северсталь" проведет дома 4 ноября против екатеринбургского "Автомобилиста", а "Спартак" в этот же день сыграет на выезде с петербургским СКА.

Теги
КХЛ
Пляжный футбол
Никоноров: сборная России по пляжному футболу посредственно сыграла против японцев
Во вторник россияне обыграли команду Японии со счетом 7:6 в стартовом матче Межконтинентального кубка
Никоноров: сборная России по пляжному футболу посредственно сыграла против японцев
Читать полностью