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КХЛ

Московское "Динамо" обыграло минское в матче КХЛ. Команды забросили 10 шайб

Москвичи победили в гостях со счетом 7:3
Хоккеисты московского "Динамо" Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Хоккеисты московского "Динамо"
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 2 ноября. Московское "Динамо" обыграло со счетом 7:3 "Динамо" из Минска в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Минск-Арене" в присутствии 6 116 зрителей.

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В составе московского клуба отличились Станислав Галиев (1-я и 18-я минуты), Эрик О'Делл (5, 39), Александр Петунин (12), Вячеслав Войнов (21) и Иван Дидковский (33). У хозяев шайбы забросили Артем Демков (6) и Илья Усов (45, 56).

Москвичи в шестой раз подряд обыграли минский клуб, последнее поражение датируется 27 февраля прошлого года (3:4). В воскресенье московское "Динамо" потерпело поражение от рижского (1:4).

В следующем матче московское "Динамо" 5 ноября примет хабаровский "Амур", минское днем ранее сыграет в гостях с нижегородским "Торпедо".

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КомандаИВВОВБПБПОПШО
1СКА25131331486-5438
2Йокерит25113222582-6736
3Динамо М25151000989-6632
4ЦСКА25104101952-5031
5Динамо Мн24113002875-7030
6Северсталь2493211852-5230
7Локомотив25111022965-5928
8Спартак25940101162-6227
9Торпедо251010211164-6525
10Динамо Р24810321052-7423
11Витязь25601241267-8020
12Сочи25521311355-7320
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург25182300293-5146
2Трактор26121511680-6738
3Салават Юлаев25142111678-5136
4Ак Барс26102304760-5934
5Автомобилист2692132988-7629
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7Барыс25622211260-7423
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9Нефтехимик24711031262-7221
10Амур25413231249-6821
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