Московское "Динамо" обыграло минское в матче КХЛ. Команды забросили 10 шайб

ТАСС, 2 ноября. Московское "Динамо" обыграло со счетом 7:3 "Динамо" из Минска в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Минск-Арене" в присутствии 6 116 зрителей.

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В составе московского клуба отличились Станислав Галиев (1-я и 18-я минуты), Эрик О'Делл (5, 39), Александр Петунин (12), Вячеслав Войнов (21) и Иван Дидковский (33). У хозяев шайбы забросили Артем Демков (6) и Илья Усов (45, 56).

Москвичи в шестой раз подряд обыграли минский клуб, последнее поражение датируется 27 февраля прошлого года (3:4). В воскресенье московское "Динамо" потерпело поражение от рижского (1:4).

В следующем матче московское "Динамо" 5 ноября примет хабаровский "Амур", минское днем ранее сыграет в гостях с нижегородским "Торпедо".