Главный тренер "Автомобилиста" заявил, что клуб продолжает искать легионера

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Екатеринбургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист" имеет одну свободную легионерскую позицию в составе и продолжает следить за игроками, которые могли бы укрепить состав. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Билл Питерс.

Во вторник "Автомобилист" на выезде уступил московскому ЦСКА со счетом 0:1. Матч пропустил основной голкипер екатеринбуржцев Владимир Галкин.

"Это никак не связано с количеством матчей, которые он провел, он получил повреждение в матче против "Витязя", там было столкновение во втором периоде, которое привело к тому, что он сейчас не играет", - сказал Питерс.

"Я уверен в своих атакующих звеньях, мы можем забивать, наша проблема в действиях в обороне, мы слишком много пропускаем. Повлияло, что мы потеряли своего основного вратаря, но я совсем не жалуюсь на нашу вратарскую линию, скорее мы мало помогаем им в обороне, поэтому мы и подписали Якова Рылова, надеюсь, он поможет исправить ситуацию и более крепко играть в обороне. У нас есть еще одна легионерская позиция после ухода Якуба Коваржа, так что мы продолжаем следить за некоторыми игроками, но главное для меня - работа над обороной, укрепление игры на этом рубеже. Осталось всего две игры до международного перерыва, и мы в это время собираемся работать над защитой", - отметил специалист.

"Автомобилист" занимает пятую строчку на Востоке, набрав 29 очков в 26 встречах. Следующий матч екатеринбуржцы проведут 4 ноября на выезде против череповецкой "Северстали".