Никоноров: сборная России по пляжному футболу посредственно сыграла против японцев

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Команда России по пляжному футболу посредственно провела стартовый матч Межконтинентального кубка против сборной Японии, соперник ничем не удивил. Такое мнение ТАСС высказал нападающий команды Борис Никоноров.
Сборная России во вторник со счетом 7:6 в дополнительное время обыграла команду Японии, четыре из семи мячей на счету Никонорова. Соперники уже встречались в 2021 году на групповом этапе чемпионата мира и в финале турнира, который прошел в августе в Москве. Тогда матчи также завершились победами россиян (7:1 и 5:2). В следующем туре Межконтинентального кубка сборная России 3 ноября сыграет с командой Парагвая.
"Не хочу давать пока никаких оценок, потому что турнир только начался, и мы еще совсем ничего не сделали, - сказал Никоноров. - Цель и задача только одна - это победа в турнире. По матчу могу сказать, что он получился очень зрелищным, красивым и напряженным. Для болельщиков идеальным, а нам как участникам и чемпионам мира он не понравился".
"Было очень много результативных ошибок, которых мы могли и обязаны были избежать - обязательно будем над ними работать. Тренерский штаб даст нам расклад, кто, где и как поступил неверно, и мы сделаем выводы. Будем двигаться дальше. Здорово, что в такой перестрелке мы победили и взяли важнейшие два очка, которые в дальнейшем, я уверен, сыграют свою роль", - добавил собеседник агентства.
Также игрок сборной России сравнил игру против команды Японии на этом турнире со встречами на прошедшем в России мировом первенстве. "Если сравнивать с матчами против сборной Японии на чемпионате мира, мы начали абсолютно также, как мы это делали в Москве, - продолжил он. - Там в двух матчах мы начали и сразу оторвались в счете, продолжали это делать. Здесь вместо того, чтобы сделать счет не 4:2, а 6:2 или 7:2, мы совершили несколько результативных ошибок и позволили японцам поверить в себя, поверить в то, что они могут нас обыграть - на фоне каждого гола их уверенность становилась все сильнее, поэтому они забили нам три мяча подряд".
"Дело только в нас, а не в японцах, они ничего абсолютно не показали - это мы сыграли крайне посредственно. Соперник ничем не удивил. На мой взгляд, они сыграли хуже, чем на чемпионате мира. В любом случае этот спад произошел из-за наших ошибок", - отметил Никоноров.
Сборная России могла победить японцев с разницей в пять мячей
Автор покера в ворота сборной Японии заявил, что команда дальше будет смотреться более цельно и собранно. "Про "вкатывание" в турнир - тонкий момент, мы играем целый год, это крайний турнир в году, практически каждый провел по 50 матчей за сезон. Будет неправильно говорить, что мы вкатываемся. Может быть, из-за адаптации и смены климата было немного трудновато - этим мы еще можем как-то оправдываться, хотя я очень не люблю это", - сказал Никоноров.
"Мы реально могли оторваться в счете и просто "убить" японцев в пять мячей. Но, к сожалению, не сделали этого. Постараемся сделать это в следующих матчах", - добавил игрок сборной России.
"Однозначно, цель на турнир - трофей. У меня других целей не бывает, только золото. Никаких мыслей о финале, серебре и чем-то подобном нет. Мы будем биться за первое место и постараемся сделать все для этого необходимое", - резюмировал форвард.
Никонорову 32 года, он выступает за сборную России с 2017 года. В составе национальной команды нападающий становился бронзовым призером (2019) и победителем (2021) чемпионата мира. Также в год дебюта за сборную он стал победителем Евролиги.