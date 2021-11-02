Никоноров: сборная России по пляжному футболу посредственно сыграла против японцев

Сборная России во вторник со счетом 7:6 в дополнительное время обыграла команду Японии, четыре из семи мячей на счету Никонорова. Соперники уже встречались в 2021 году на групповом этапе чемпионата мира и в финале турнира, который прошел в августе в Москве. Тогда матчи также завершились победами россиян (7:1 и 5:2). В следующем туре Межконтинентального кубка сборная России 3 ноября сыграет с командой Парагвая.

"Не хочу давать пока никаких оценок, потому что турнир только начался, и мы еще совсем ничего не сделали, - сказал Никоноров. - Цель и задача только одна - это победа в турнире. По матчу могу сказать, что он получился очень зрелищным, красивым и напряженным. Для болельщиков идеальным, а нам как участникам и чемпионам мира он не понравился".

"Было очень много результативных ошибок, которых мы могли и обязаны были избежать - обязательно будем над ними работать. Тренерский штаб даст нам расклад, кто, где и как поступил неверно, и мы сделаем выводы. Будем двигаться дальше. Здорово, что в такой перестрелке мы победили и взяли важнейшие два очка, которые в дальнейшем, я уверен, сыграют свою роль", - добавил собеседник агентства.

Также игрок сборной России сравнил игру против команды Японии на этом турнире со встречами на прошедшем в России мировом первенстве. "Если сравнивать с матчами против сборной Японии на чемпионате мира, мы начали абсолютно также, как мы это делали в Москве, - продолжил он. - Там в двух матчах мы начали и сразу оторвались в счете, продолжали это делать. Здесь вместо того, чтобы сделать счет не 4:2, а 6:2 или 7:2, мы совершили несколько результативных ошибок и позволили японцам поверить в себя, поверить в то, что они могут нас обыграть - на фоне каждого гола их уверенность становилась все сильнее, поэтому они забили нам три мяча подряд".

"Дело только в нас, а не в японцах, они ничего абсолютно не показали - это мы сыграли крайне посредственно. Соперник ничем не удивил. На мой взгляд, они сыграли хуже, чем на чемпионате мира. В любом случае этот спад произошел из-за наших ошибок", - отметил Никоноров.

Сборная России могла победить японцев с разницей в пять мячей

Автор покера в ворота сборной Японии заявил, что команда дальше будет смотреться более цельно и собранно. "Про "вкатывание" в турнир - тонкий момент, мы играем целый год, это крайний турнир в году, практически каждый провел по 50 матчей за сезон. Будет неправильно говорить, что мы вкатываемся. Может быть, из-за адаптации и смены климата было немного трудновато - этим мы еще можем как-то оправдываться, хотя я очень не люблю это", - сказал Никоноров.

"Мы реально могли оторваться в счете и просто "убить" японцев в пять мячей. Но, к сожалению, не сделали этого. Постараемся сделать это в следующих матчах", - добавил игрок сборной России.

"Однозначно, цель на турнир - трофей. У меня других целей не бывает, только золото. Никаких мыслей о финале, серебре и чем-то подобном нет. Мы будем биться за первое место и постараемся сделать все для этого необходимое", - резюмировал форвард.

Никонорову 32 года, он выступает за сборную России с 2017 года. В составе национальной команды нападающий становился бронзовым призером (2019) и победителем (2021) чемпионата мира. Также в год дебюта за сборную он стал победителем Евролиги.