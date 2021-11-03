"Зенит" проиграл "Ювентусу" в матче Лиги чемпионов

В составе победителей отличились Пауло Дибала (11, 58 - пенальти), Федерико Кьеза (74) и Альваро Мората (82). На 26-й минуте защитник итальянского клуба Леонардо Бонуччи забил в свои ворота. У "Зенита" отличился Сердар Азмун (90+2). На 57-й минуте Дибала не реализовал пенальти, однако судья назначил повторный удар, который вратарь "Зенита" Станислав Крицюк не смог отразить.

"Зенит" и "Ювентус" сыграли друг против друга в рамках главного еврокубкового турнира в четвертый раз: в трех встречах сильнее был клуб из Турина, еще один матч завершился ничьей. 20 октября в матче третьего тура группового этапа "Ювентус" в Петербурге победил "Зенит" с минимальным счетом.

Ранее во вторник в другом матче группы H английский "Челси" обыграл шведский "Мальмё" со счетом 1:0. После четырех туров "Ювентус" возглавляет таблицу квартета, набрав 12 очков, за ним следуют "Челси" (9), "Зенит" (3) и "Мальмё" (0). Итальянский клуб наряду с германской "Баварией" гарантировал себе участие в плей-офф турнира.

Следующий матч в Лиге чемпионов "Ювентус" проведет в гостях против "Челси" 23 ноября, "Зенит" в тот же день сыграет на выезде с "Мальмё".