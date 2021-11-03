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Лига чемпионов
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"Зенит" проиграл "Ювентусу" в матче Лиги чемпионов

Встреча в Турине завершилась со счетом 2:4, итальянский клуб гарантировал себе участие в плей-офф
Уэстон Маккенни ("Ювентус") и Вендел ("Зенит") Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Уэстон Маккенни ("Ювентус") и Вендел ("Зенит")
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 3 ноября. Петербургский футбольный клуб "Зенит" уступил итальянскому "Ювентусу" со счетом 2:4 в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Турине.

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В составе победителей отличились Пауло Дибала (11, 58 - пенальти), Федерико Кьеза (74) и Альваро Мората (82). На 26-й минуте защитник итальянского клуба Леонардо Бонуччи забил в свои ворота. У "Зенита" отличился Сердар Азмун (90+2). На 57-й минуте Дибала не реализовал пенальти, однако судья назначил повторный удар, который вратарь "Зенита" Станислав Крицюк не смог отразить.

"Зенит" и "Ювентус" сыграли друг против друга в рамках главного еврокубкового турнира в четвертый раз: в трех встречах сильнее был клуб из Турина, еще один матч завершился ничьей. 20 октября в матче третьего тура группового этапа "Ювентус" в Петербурге победил "Зенит" с минимальным счетом.

Ранее во вторник в другом матче группы H английский "Челси" обыграл шведский "Мальмё" со счетом 1:0. После четырех туров "Ювентус" возглавляет таблицу квартета, набрав 12 очков, за ним следуют "Челси" (9), "Зенит" (3) и "Мальмё" (0). Итальянский клуб наряду с германской "Баварией" гарантировал себе участие в плей-офф турнира.

Следующий матч в Лиге чемпионов "Ювентус" проведет в гостях против "Челси" 23 ноября, "Зенит" в тот же день сыграет на выезде с "Мальмё".

Лига чемпионов-2021/22. Группа H
МестоКомандаИВНПМО
1Ювентус44006-212
2Челси43016-19
3Зенит41036-63
4Мальмё40040-120

В новость были внесены изменения (01:00 мск) - добавлены турнирное положение и бэкграунд.

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