{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Пять российских боксеров вышли в полуфинал чемпионата мира

Спортсмены гарантировали себе медали мирового первенства

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российские боксеры Ахтем Закиров, Вадим Мусаев, Джамбулат Бижамов, Савелий Садома и Марк Петровский вышли в полуфинал чемпионата мира. Соревнования проходят в Белграде.

В полуфинале Закиров (весовая категория до 52 кг) встретится с американцем Роско Хиллом, Мусаев (до 70 кг) - с албанцем Албаном Бекири, Бижамов (до 75 кг) - с представителем Таиланда Вирапоном Йонгйохо. Садома (до 81 кг) проведет бой против белоруса Алексея Алферова, Петровский (свыше 91 кг) - против представителя Тринидада и Тобаго Найджела Пола. Участники полуфиналов гарантировали себе медали мирового первенства.

Полуфиналы пройдут в четверг. Соревнования закончатся в воскресенье.

Теги
Бокс
Лига чемпионов
Ловрен: момент с пенальти стал для "Зенита" определяющим в матче с "Ювентусом"
В среду петербургский клуб проиграл на выезде "Ювентусу" со счетом 2:4 в игре четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов
Ловрен: момент с пенальти стал для "Зенита" определяющим в матче с "Ювентусом"
Читать полностью