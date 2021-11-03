Пять российских боксеров вышли в полуфинал чемпионата мира

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российские боксеры Ахтем Закиров, Вадим Мусаев, Джамбулат Бижамов, Савелий Садома и Марк Петровский вышли в полуфинал чемпионата мира. Соревнования проходят в Белграде.

В полуфинале Закиров (весовая категория до 52 кг) встретится с американцем Роско Хиллом, Мусаев (до 70 кг) - с албанцем Албаном Бекири, Бижамов (до 75 кг) - с представителем Таиланда Вирапоном Йонгйохо. Садома (до 81 кг) проведет бой против белоруса Алексея Алферова, Петровский (свыше 91 кг) - против представителя Тринидада и Тобаго Найджела Пола. Участники полуфиналов гарантировали себе медали мирового первенства.

Полуфиналы пройдут в четверг. Соревнования закончатся в воскресенье.