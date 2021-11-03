Колосков: единственный плюс в поражении от "Ювентуса" в том, что "Зенит" бился до конца

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Зенит" по всем статьям проиграл итальянскому "Ювентусу" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, единственный плюс - петербуржцы сражались до конца и сумели забить в концовке. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

"Зенит" во вторник в Турине проиграл "Ювентусу" со счетом 2:4.

"Класс есть класс, индивидуальное мастерство футболистов оказалось решающим в победе "Ювентуса", - сказал Колосков. - Индивидуальное мастерство высочайшее - обводки, удары, передачи, перемещения, логика во всех действиях. Сегодня "Ювентус" просто был по всем параметрам сильнее. Если в Питере игра была более-менее равная и не бросалось в глаза большая разница в классе и мастерстве футболистов, здесь она была очевидна".

"Не буду разбирать, кто и как забил, но было видно, что мастеров такого класса, как в "Ювентусе", в "Зените" не оказалось. Пропустили четыре гола, некоторые из которых из-за своих собственных потерь мяча и ошибок. Единственное, что было положительным, - "Зенит" играл до конца, это можно отметить как положительный факт. При счете 1:4 не опустили руки, шли в атаку, причем провели несколько не спонтанных, перспективных атак", - продолжил собеседник агентства.

По мнению почетного президента РФС, никто из игроков "Зенита" в матче против "Ювентуса" не показал тот уровень игры, который показывает в чемпионате России. "Понятно, что соперник был другой, но потенциал у тех же бразильцев выше, чем то, что они показали в матче против "Ювентуса". Поэтому положительным могу назвать только то, что "Зенит" боролся до конца, пытался выправить ситуацию и наконец связка [Сердара] Азмуна и [Артема] Дзюбы сработала", - добавил он.

"Было ли ошибкой тренера то, что Дзюба не оказался в стартовом составе? Невозможно комментировать действия тренера, потому что он находится внутри команды и знает, в каком состоянии находятся игроки, выстраивает тактику. С Дзюбой одна тактика, без него - другая. Кстати, Артем вышел и ничего не показал, его не было видно 15 минут до эпизода с голом, поэтому я не взял бы на себя смелость говорить, что что-то поменялось бы в игре "Зенита", - отметил Колосков.

Турнирное положение

"Закончу тем, с чего начал, - класс есть класс. Индивидуальное мастерство игроков "Ювентуса" в конкретном матче было выше, чем у игроков "Зенита". Причем по всем параметрам - больше пробили в створ ворот, больше в сторону, попали в перекладину, два-три раза рядом со штангой. У "Зенита" ничего подобного не было. Вот и все", - продолжил собеседник агентства.

Ранее во вторник в другом матче группы H английский "Челси" обыграл шведский "Мальмё" со счетом 1:0. После четырех туров "Ювентус" возглавляет таблицу квартета, набрав 12 очков, за ним следуют "Челси" (9), "Зенит" (3) и "Мальмё" (0). Итальянский клуб наряду с германской "Баварией" гарантировал себе участие в плей-офф турнира. Следующий матч в Лиге чемпионов "Ювентус" проведет в гостях против "Челси" 23 ноября, "Зенит" в тот же день сыграет на выезде с "Мальмё".

"Шансы [на третье место и выход в плей-офф Лиги Европы] есть и у "Мальмё", но "Зенит", конечно же, не отдаст третье место. Для меня это очевидно. Такой команде, как "Зенит", можно и нужно выходить в Лигу Европы", - резюмировал Колосков.