Ловрен: момент с пенальти стал для "Зенита" определяющим в матче с "Ювентусом"

ТАСС, 3 ноября. Момент с перебитым пенальти в матче Лиги чемпионов против итальянского "Ювентуса" стал определяющим для футболистов "Зенита". Об этом после матча заявил защитник петербуржцев Деян Ловрен, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

В среду "Зенит" проиграл на выезде "Ювентусу" со счетом 2:4 в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. На 55-й минуте в ворота петербуржцев был назначен пенальти. В первый раз Пауло Дибала ударил мимо ворот, после чего главный арбитр принял решение о повторном исполнении 11-метрового, со второй попытки Дибала был точен.

"Это непросто принять, но такова реальность: сегодня мы проиграли команде, которая была лучше, - сказал Ловрен. - Первый тайм был неплох: мы хорошо защищались и имели несколько моментов, но, думаю, что момент с перебитым пенальти изменил игру. Это повлияло на нас, мы потеряли концентрацию, а соперник забил еще два гола. Это наша вина, но до этого момента с пенальти все складывалось не так плохо".

"Зенит" с тремя очками занимает третье место в таблице группы Н. В пятом туре команда Сергея Семака 23 ноября сыграет в гостях против шведского "Мальмё".