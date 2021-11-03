Первая шайба Капризова в сезоне НХЛ принесла "Миннесоте" победу над "Оттавой"

В составе "Миннесоты" шайбы забросили Маркус Фолиньо (4-я и 31-я минуты), Кален Аддисон (5), впервые отличившийся в НХЛ, Нико Штурм (14), Кирилл Капризов (63). У "Оттавы" голы забили Ник Пол (11), Дрейк Батерсон (23), Джош Норрис (24), Крис Тирни (28).

ТАСС, 3 ноября. "Миннесота" дома в овертайме победила "Оттаву" со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Капризов забросил первую шайбу в нынешнем сезоне, а также отметился голевой передачей, которая стала для него седьмой в девяти матчах текущего розыгрыша регулярного чемпионата. Его одноклубник Дмитрий Куликов также записал на свой счет результативный пас.

"Миннесота" набрала 12 очков, команда занимает второе место в таблице Центрального дивизиона. "Оттава" идет седьмой в Атлантическом дивизионе (семь очков).

Следующий матч "Миннесота" проведет 7 ноября на выезде против "Питтсбурга". "Оттава" 5 ноября дома сыграет с "Вегасом".

В других матчах игрового дня "Монреаль" обыграл "Детройт" (3:0), "Торонто" победил "Вегас" (4:0), "Филадельфия" оказалась сильнее "Аризоны" (3:0).