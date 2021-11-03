"Атланта Брэйвз" впервые за 26 лет выиграла бейсбольную Мировую серию

ТАСС, 3 ноября. Клуб "Атланта Брэйвз" в четвертый раз в истории стал победителем Мировой серии - решающей серии в Главной лиге бейсбола (MLB), где встречаются лучшие клубы Национальной и Американской бейсбольных лиг.
В решающей серии "Атланта", ставшая победителем Национальной лиги, обыграла чемпиона Американской лиги "Хьюстон Астрос" в шести матчах (4-2). Шестая игра, прошедшая на стадионе Minute Maid Park в Хьюстоне, завершилась со счетом 7:0 в пользу гостей. Самым ценным игроком Мировой серии 2021 года стал 29-летний кубинский аутфилдер "Атланты" Хорхе Солер.
THE FINAL OUT!— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) November 3, 2021
Congrats to the World Series Champion @Braves! pic.twitter.com/4NeUl7YV3b
Команды впервые встретились в рамках Мировой серии. "Хьюстон" является победителем 2017 года, "Атланта" завоевала свой первый чемпионский титул с 1995 года, тогда команда в шести играх обыграла "Кливленд Индианс".
"Атланта" стала победителем Национальной лиги, в шести матчах обыграв чемпиона 2020 года "Лос-Анджелес Доджерс". "Хьюстон" выиграл Американскую лигу, в шести играх победив "Бостон Ред Сокс".