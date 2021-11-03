"Атланта Брэйвз" впервые за 26 лет выиграла бейсбольную Мировую серию

ТАСС, 3 ноября. Клуб "Атланта Брэйвз" в четвертый раз в истории стал победителем Мировой серии - решающей серии в Главной лиге бейсбола (MLB), где встречаются лучшие клубы Национальной и Американской бейсбольных лиг.

В решающей серии "Атланта", ставшая победителем Национальной лиги, обыграла чемпиона Американской лиги "Хьюстон Астрос" в шести матчах (4-2). Шестая игра, прошедшая на стадионе Minute Maid Park в Хьюстоне, завершилась со счетом 7:0 в пользу гостей. Самым ценным игроком Мировой серии 2021 года стал 29-летний кубинский аутфилдер "Атланты" Хорхе Солер.