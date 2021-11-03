Гол Подколзина помог "Ванкуверу" обыграть "Рейнджерс" в матче НХЛ

Панарин забросил вторую шайбу в текущем сезоне, также он отметился голевой передачей, которая стала для нападающего восьмой в десяти матчах. Подколзин забил второй гол в НХЛ, россиянин проводит дебютный сезон в лиге. Российский вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 32 броска.

"Рейнджерс" занимают второе место в таблице Столичного дивизиона, набрав 14 очков в 10 матчах, "Ванкувер" идет пятым в Тихоокеанском дивизионе (девять очков за 10 встреч). Следующую игру клуб из Нью-Йорка проведет 6 ноября в гостях против "Эдмонтона". "Ванкувер" в тот же день сыграет дома с "Нэшвиллом".