{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Гол Подколзина помог "Ванкуверу" обыграть "Рейнджерс" в матче НХЛ

Канадская команда выиграла в овертайме со счетом 3:2
Василий Подколзин AP Photo/Paul Sancya
Описание
Василий Подколзин
© AP Photo/Paul Sancya

ТАСС, 3 ноября. "Ванкувер" дома со счетом 3:2 в овертайме обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У "Ванкувера" отличились Джей Ти Миллер (42-я и 63-я минуты), Василий Подколзин (46). В составе "Рейнджерс" шайбы забросили Мика Зибанежад (23), Артемий Панарин (34)

Панарин забросил вторую шайбу в текущем сезоне, также он отметился голевой передачей, которая стала для нападающего восьмой в десяти матчах. Подколзин забил второй гол в НХЛ, россиянин проводит дебютный сезон в лиге. Российский вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 32 броска.

"Рейнджерс" занимают второе место в таблице Столичного дивизиона, набрав 14 очков в 10 матчах, "Ванкувер" идет пятым в Тихоокеанском дивизионе (девять очков за 10 встреч). Следующую игру клуб из Нью-Йорка проведет 6 ноября в гостях против "Эдмонтона". "Ванкувер" в тот же день сыграет дома с "Нэшвиллом".

Теги
НХЛ
Летние олимпийские виды спорта
"Атланта Брэйвз" впервые за 26 лет выиграла бейсбольную Мировую серию
Команда в шести играх победила "Хьюстон Астрос"
"Атланта Брэйвз" впервые за 26 лет выиграла бейсбольную Мировую серию
Читать полностью