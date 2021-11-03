Гол Подколзина помог "Ванкуверу" обыграть "Рейнджерс" в матче НХЛ

ТАСС, 3 ноября. "Ванкувер" дома со счетом 3:2 в овертайме обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
У "Ванкувера" отличились Джей Ти Миллер (42-я и 63-я минуты), Василий Подколзин (46). В составе "Рейнджерс" шайбы забросили Мика Зибанежад (23), Артемий Панарин (34)
An absolute rocket of a shot pic.twitter.com/4mdbBPWRrj— Vancouver #Canucks (@Canucks) November 3, 2021
Панарин забросил вторую шайбу в текущем сезоне, также он отметился голевой передачей, которая стала для нападающего восьмой в десяти матчах. Подколзин забил второй гол в НХЛ, россиянин проводит дебютный сезон в лиге. Российский вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 32 броска.
"Рейнджерс" занимают второе место в таблице Столичного дивизиона, набрав 14 очков в 10 матчах, "Ванкувер" идет пятым в Тихоокеанском дивизионе (девять очков за 10 встреч). Следующую игру клуб из Нью-Йорка проведет 6 ноября в гостях против "Эдмонтона". "Ванкувер" в тот же день сыграет дома с "Нэшвиллом".