Тренер тхэквондиста Храмцова рассказал о подготовке к отборочному турниру чемпионата мира

ТАСС, 3 ноября. Победитель Олимпийских игр в Токио тхэквондист Максим Храмцов будет готовиться к отборочному турниру чемпионата мира 2022 года по индивидуальной программе. Перед турниром он пройдет углубленное медицинское обследование в Москве, сообщил ТАСС тренер спортсмена Александр Лашпанов.

Храмцов завоевал золото Олимпиады в Токио в весовой категории до 80 кг. Спортсмен получил перелом руки в первом поединке олимпийского турнира. После он успешно перенес операцию на поврежденной руке в Москве и восстанавливался на Кипре на двухнедельных сборах.

"Планируется, что 7 ноября Максим улетит в Москву на углубленное медицинское обследование - это плановое [мероприятие] в составе сборной России, оно продлится с 7 по 10 ноября, - сказал Лашпанов. - Потом мы планируем с 10 по 24 ноября отправиться в Тольятти на сбор, но не со сборной России, а с представителями из разных регионов России. Потом 25 ноября уезжаем в Австрию на отборочный турнир к чемпионату мира 2022 года. Перед ним у нас полностью индивидуальная подготовка".

Лашпанов добавил, что после отборочного турнира возможно проведение Храмцовым нескольких мастер-классов в России, в частности в Нижневартовске (ХМАО). Для этого нужно будет, чтобы улучшилась ситуация с пандемией коронавируса.

Храмцову 23 года, он также является чемпионом мира (2017) и двукратным чемпионом Европы (2018, 2021). Спортсмен пять раз побеждал на этапах Гран-при Всемирной федерации тхэквондо.