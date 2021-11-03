Матыцин: в российской команде не должно быть рисков с допингом при подготовке к Олимпиаде

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Министерство спорта РФ должно быть уверено, что при подготовке к Олимпийским играм в Пекине не будет рисков, связанных с употреблением допинга. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Особое внимание надо обратить на вопросы, связанные с медицинским обеспечением и мерами борьбы с коронавирусом, - сказал Матыцин. - Также важны антидопинговые вопросы. Россия выстроила эффективную систему противодействия допингу. Мы должны быть уверены, что никаких рисков, связанных с употреблением допинга при подготовке к Олимпийским играм, не будет допущено".

"Подготовка к Олимпиаде выходит на финишный этап, надо завоевать максимальное количество лицензий. Важнейшей задачей является сохранение здоровья, это ключевой аспект. Есть опыт подготовки к Токио, ситуация в России и мире сложная, многие команды будут проводить заключительные сборы за рубежом, вылетать в Пекин не из России. Надо обратить на это внимание, на логистику перелета, нужно исключить риски заболевания коронавирусом у спортсменов и персонала", - добавил Матыцин.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.