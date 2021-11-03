Минспорт разрабатывает проект денежного вознаграждения победителей и призеров Олимпиады

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Министерство спорта РФ разрабатывает проект денежного вознаграждения победителей и призеров, которые попадут в призеры на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Олег Матыцин.

"Минспорт разрабатывает проект денежного вознаграждения спортсменов и тренеров, - сказал Матыцин. - Фонд поддержки олимпийцев России также планирует выплаты спортсменам и тренерам по результатам".

На прошедшей летом Олимпиаде в Токио спортсмены за золотые медали получили премию в размере 4 млн рублей, за серебряные медали - 2,5 млн рублей, за бронзовые - 1,7 млн рублей. Данные поручения были подписаны премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.