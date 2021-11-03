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Зимние олимпийские виды спорта

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Колонья завершит карьеру по окончании сезона

Швейцарский спортсмен является четырехкратным победителем Игр
Дарио Колонья EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER
Описание
Дарио Колонья
© EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER

ТАСС, 3 ноября. Четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам швейцарец Дарио Колонья завершит профессиональную карьеру по окончании предстоящего сезона. Комментарий спортсмена приводит пресс-служба Федерации лыжных гонок Швейцарии (FIS).

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/22 пройдет с 26 по 28 ноября в финской Руке.

"Хочу объявить о своем решении еще до старта сезона, чтобы полностью сосредоточиться на подготовке к нему, - сказал Колонья. - Впереди уже четвертые для меня Олимпийские игры, на которых я снова хочу проявить себя. Буду готовиться к стартам на 100 процентов".

Колонье 35 лет, помимо четырех олимпийских золотых наград, в его активе одна золотая и две серебряные медали чемпионатов мира.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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