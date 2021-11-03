Минспорт РФ направит запрос о необходимости вакцинации несовершеннолетних спортсменов

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Министерство спорта РФ направит запрос правительству Китая о необходимости вакцинации несовершеннолетних спортсменов для участия в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом журналистам по итогам заседания штаба по контролю за обеспечением подготовки сборных России для участия в Олимпийских играх сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Ранее организаторы Игр сообщили, что не прошедшие вакцинацию участники Олимпиады будут проходить 21-дневный карантин.

"Требования определяются национальным законодательством, не думаю, что где-то национальным законодательством определена обязательная вакцинация несовершеннолетних, - сказал Матыцин. - Но мы направим соответствующий запрос через Олимпийский комитет России, а также по дипломатическим каналам правительству Китая. Надеюсь, нам удастся оперативно получить ответ".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.